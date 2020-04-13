صلاح حسب الله الذي اعرفه

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

لكل انسان منا هفوات واخفاقات وايضا نجاحات و ابداعات ولايوجد من البشر ما هو كامل الاوصاف والاعمال الا رسول الله صلي الله عليه وسلم .

انا بشر اصيب واخطئ وانجح وافشل وما بين الفشل والنجاح تكون القدرات متفاوته بين شخص واخر ..وفي العموم ينجح العامل باداء عمله علي الاوجه الاكمل اما نتائج حصاده لهذا العمل فهي في قدر الله .

يعطي الله من فضله لمن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو علي كل شئ قدير .

في حياتي اخفاقات كثيرة كنت انا السبب فيها لسوء تقديري للمواقف والعجلة في اتخاذ القرار ولم اندم علي تلك الاخفاقات لكنني اتخذتها طريقا لتحقيق اكبر النجاحات بالارادة و التحدي وتغيير النفس وتهيئتها الي الافضل والاحسن .

وما زلت اتمسك بالامل والخير لانه بدون الامل لاتكون الحياة .

اطلت في كتابة هذة السطور لكي اشير ان صديقي واخي الدكتور صلاح حسب الله لم يصل الي حب الناس و تحقيق النجاحات الا بالعطاء والصبر وانه اصبح معادلة حقيقية في ميزان السياسة المصرية كونه رئيس لحزب الحرية وكذلك بوصفه المتحدث الرسمي للبرلمان .

وانا اعتبر ان صلاح حسب الله الفارس الذي تعثر في السباق لكنه اصر علي الوصول و ربما يكون اخفق في الكثير لكن عندما تزيد نجاحاته عن اخفاقاته يكون قد تخطي نقطة التعادل الي المنطقة الدافئة للنجاح .

علي عكس اخرين اكتفوا بالمشاهدة و اتخاذ الفيس بوك نضالا لايمسن و لا يغني من جوع .

لا استطيع ان احكم علي اسراره لان ذلك من غيبياته ومكون نفسه وعقيدته الداخلية التي يعلمها الله لكن استطيع ان اجزم انه حريف سياسة ونجح بكفاءة في رهان النائب القوي الذي يستطيع ان يحدث التوازنات لتحقيق افضل النتائج ولكل انسان قدراته وطموحاته .

عندما مرضت وجدت صلاح حسب الله الي جواري وعندما تحدث ازمة تحتاج وجوده يسارع اليها بقدر الاستطاعه فضلا انني اعرفه من سنوات طويلة يجمعني معه المودة و تربطنا الاخلاق واحيانا انتقده فيتقبل النقد بصدر السياسي الذي يفهم صحيح الخلاف في الرأي ايمانا منه ان الخلاف لايفسد للود قضية .

اتمن ان ينافس صلاح حسب الله منافسين علي نفس كفاءته السياسية و لانري في مارثون البرلمان قادم ناس ملوثون بالمال الحرام او اهل للكيف الاسود او الذين يديرون العصابات للكسب المسموم ويتخيلون ان اعمالهم غير مفضوحة وانهم بعيدا عن محط انظارنا ..

لعبة السياسة لعبتنا و تدربنا علي يد الكبار في وقت كنا كبار وتتابعنا كل وسائل الاعلام ولهذا استطيع ان اؤكد ان دائرة شبرا الخيمة ستجري الانتخابات لاختيار اثنين اخرين مع صلاح حسب الله نائب الشعب المحترم .