شاهد بالصور كارثة تهدد مدينة شبين القناطر والموت ينتظر المواطنين بسبب الأسواق

الاسواق اليومية والاسبوعية بمدينة شبين القناطر عرض مستمر ومزدحمه بالمواطنين ولا تواجد لمجلس مدينة شبين القناطر ورغم صدور قرارات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القليوبية بإلغاء الاسواق منعا لانتشار كورونا الا ان الوضع يزداد سوءا بسبب الاسواق المنتشره بمدينة شبين القناطر بميدان المحطه وشارع بورسعيد ومزلقان الصوالحه وشارع الشهيد امام الوكيل الامر الذي يستوجب تدخل محافظ القليوبية ووزير التنميه المحليه.

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