تيسير مطر الرجل الشهم ابن البلد والسياسي الكبير

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

قرأت علي بوابة الكترونية تصريحا صحفيا لشخص مجهول لم اسمع عنه طيلة حياتي سوي انه شقيق صديقي واخي السياسي المخضرم المحبوب من الجميع الناجح في سياسته تيسير مطر.

انتباتني حالة من الغرابة وسيطرت علي جوارحي حالة من القرف والضيق من تلك التصريحات الرخيصة والتي لاتسمن ولا تغني من جوع سوي انها تكشف النقاب عن حقد دافين و اسلوب رخيص و عقل مبتور يملاءه بخور وفكر مسحور لا يفرق بين الخير والشر وبين صلة الرحم و وقطيعة هذة الصلة..

راح يروج الشخص اياه يقول ان تيسير مطر ينفق الملايين للحصول علي محبة الناس وتحقيق شعبية سياسية

حسب زعمه الباطل الملئ بالخوزعبلات وتغيير الحقائق و فبركة الحكايات .

اقول لصاحب العقل غير الراجح ان تيسير مطر مهذب ووقور ومحبوب من الجميع وانه استطاع ان يدافع مع زملاءه عن الوطن في ظروفه الصعبةويواجه بصلابة معهم تخاريف الجماعة الارهابية ووأد محاولات نشر فكر التطرف والارهاب والتصدي للتمويلات.

نعم انفق الملايين من اجل خدمة قضايا وطنه ولم يبخل عن تقديم الغالي والنفيس فهو من ترجم فكرة تدشين تحالف الاحزاب السياسية الي واقع واطلق المبادرات لدعم مؤسسات وطنه اما انت فاذا قدمت سوي كلام ومضاربات واقوال ليست افعال ..بمعني بلدي وبلغة ابن البلد كداب زفة وهيصة وفنجري بوق .

واؤكد لك يا (بليد) ان رؤساء الاحزاب اصبحوا جسد واحد اذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمي .

الفاشل دائما لايفكر الا في الاساءة لغيره فتلك هي قوته الوهمية ولايقدر علي العطاء لان فاقد الشئ لا يعطيه والسياسة موهبة و مواصفات قياسية لانسان يحمل هموم وطنه ويشارك مجتمعه في حلو مناسباته ومرها .

قالها من قبلي الرئيس القذافي من انتم ..وانا اقول لك ايها الدخان في الهواء من انت .

والي اخي تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل لا تنصت الي الفاشلين وسير في طريقك فدائما وابدا تقذف الشجرة المثمرة بالطوب لتسقط احلي الثمار .

و لاتلتفت الي ما يقوله الجهلة واصحاب الامراض النفسية و والمجبطين وهناك مقولةهامة ضعها في عقيدتك اذا لم تجد لك حاقد او حاسد فاعلم انك فاشل .ولن تلك التصريحات او المعوقات لا تزيدك الا قوة وصلابة ومزيد من التحدي والمزيد من النجاحات

حفظك الله من كل سوء وانقذ الله الوطن من اهل الوهم واصحاب النفوس الرخيصة