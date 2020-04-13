الي تيسير مطر لاتحزن ..ناس متعرفش معني العيش والملح

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

زمان كان والدي يعلمنا مغهوم ومعني الاصول والعشرة ويعني ايه كلمه العيش والملح .كان برسخ فينا الوفاء والصفاء وعزة النفس مهما كان الامر .

واعتاد والدي ان يحملنا مسئولية الاخلاص وانه عندما تختلف مع احد من اصدقائك او من كنت معه علي عهد العيش والملح فلا تفجر في الخصومة و لاتفتش سر تعرفه ..كن دائما شامخا باخلاقك وعاليا بحسن التصرف والحكمة.

هكذا تعلمنا من الوالد رحمه الله .

منذ ايام اختلق احد رؤساء الاحزاب المنبوذين من صحبة تحالف الاحباب قصة غريبة تؤكد عدم ادراكه للقمة العيش والملح وانه لايعرف اصول الحكمة والبلاغة في الاختلاف مع الاخر واحترام التقاليد والاعراف التي بنيت عليها اخلاقيات البيوت المصرية.

اختلق رئيس الحزب المنبوذ واقعة وجود اعمال فساد داخل نادي المصري القاهري وراح يلصقها الي الانسان المحترم تيسير مطر الامين العام لتحالف الاحزاب المصرية ورئيس حزب ارداة جيل ورئيس مجلس ادارة النادي المصري القاهري باتهامات باطلة ليست لها اصل من الحقيقة لكنها املاءات عبيطه لاتسمن ولاتغن من جوع جاءته من ناقص .

صنع سيناريو عبيط ان هناك فساد داخل اروقة النادي وراح علي ورق صحيفة مضروبة تحت بئر السلم يوجه بتدخل وزير الشباب والرياضة لانقاذ النادي من الفساد المصطنع والوهمي والذي لايقصد منه سوي الاساءة والتشهير برئيس النادي الذي اعاد لهذا النادي قوته واصلح ما افسده اخرين لسنوات عجاف طويلة اضرت عمدا به وهذا الصنع الرخيص ينم عن ضعف رؤاية البصر والبصيرة وسوء التصرف وحمق الاداء

اقول لهذا الرئيس المنبوذ ما كنا نتصور منك ان لقمة العيش ليست لها اصل في عرفك وفي قاموس الاخلاص عندك والان اصبحت وحيدا ولاتجد من يدعمك بعد ان انفض الجميع من حولك بسبب غرورك وكبر نفسك رغم انك الاضعف سياسيا .

الان فهمت ان والدي كان يربي فينا الاستقامة و التواضع بكلمة احترام لقمة العيش تلك اللقمة التي لو خانها احد دلت علي حماقة وحقد الخائن وخلو نفسه من الخير للاخرين .

الفت نظر من يقرأ هذة السطور ان لقمة العيش وكسر رغيف الخبز واقتسامه مع الناس له الحرمة من الخيانة و قلة الاصل وقلة الضمير .

اقول للمهندس تيسير مطر مطر لا تلتفت الي خوزعبلات انصاف الموهوبين سياسيا وسر في طريقك لا تنظر الي الخلف ولاتعطلك فرقعات البمب الرخيصة .

كن علي ثقة ان العقل زينة وان صناع الشر هم الخاسرين وعلي اعقابهم سيقعون وعلي الباغي تدور الدوائر .ولتعلم انك قد نجحت في الفوز بحب الناس بالادب و اخلاقك وبحسن معاملة الاخر ..لا بالاعيب التلات ورقات او الاملاءات او صناعة السيناريوهات.انها فقاعات هواء ولابد من البحث عن علاج للداء .

وفي النهاية قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ايات المنافق ثلاث اذا تحدث كذب و خاصم فجر واذا اؤتمن خان. وهنا تتجلي حقيقة الفاجر عندما يفجر وينقلب علي العيش والملح .

لايمكن وصف خائن العيش والملح سوي انه منافق وسيبقي منافقا الي ان يدع هذة الخصلة المنيلة بنيلة