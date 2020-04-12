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غلق وتشميع مقهى و٣ محلات للمخالفة خلال الحملة المكبرة بنطاق حى المناخ

غلق وتشميع مقهى و٣ محلات للمخالفة خلال الحملة المكبرة بنطاق حى المناخ

قامت الأجهزة التنفيذية بحى المناخ خلال الحملة المكبرة بقيادة السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ
بتنفيذ قرار غلق وتشميع مقهى لمخالفة قرار مجلس الوزراء واستخدام الشيشة
وغلق وتشميع ٣ محلات لمخالفة النشاط ووضع اشغالات بالارصفة وبنهر الطريق
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين
تأتى هذه الحملات فى اطار الاجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره
واستكمالا للمتابعة والمرور اليومى المستمر بنطاق حى المناخ لازالة ورفع الاشغالات والمخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين
بمشاركة القيادات وفريق العمل بالحى

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