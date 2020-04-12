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ذعر فى كفر العرب ببنها بسبب حالة كورونا :

ذعر فى كفر العرب ببنها بسبب حالة كورونا :

هناك حالة من القلق والهلع أصابت أهالى كفر العرب مركز بنها قليوبية بسبب تسرب معلومة تفيد أن مدير الوحدة الصحية بكفر العرب أعلن وجود حالة إصابة كورونا مؤكدة بكفر العرب ولم يعلن الإسم والأهالى أفادت بأنه تم القبض علبه كن قوات الشرطة حيث أنه ممرض يعمل في معهد الأورام مصاب

بالكورونا وهرب وإختبأ بقريته كفر العرب إلى أن تم القبض عليه اليوم وترحيله لمركز حجز متخصص فى علاج الكورونا ولكن لم تتخذ أية إجراءات وقائية وعزل المخالطين وتطهير القرية ولذا فإن الأمر يتطلب سرعة إصدار بيان من الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بخصوص صحة الواقعة وما إتخذ من إجراءات

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