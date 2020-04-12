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أمن القليوبية يلقي القبض على 22 مواطن اعترضوا حمله ازاله وتكسير سيارات المحافظة .

أمن القليوبية يلقي القبض على 22 مواطن اعترضوا حمله ازاله وتكسير سيارات المحافظة .

السيد يوسف

اعترض عدد من المواطنين بمنطقة التبين بجوار المحور الجديد بمدينه الخانكة حمله ازاله لعدد من المنازل المقامة بالمخالفة للقانون البناء والتراخيص والتعديات على أملاك الدولة ، بحضور محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان ونائبة والسكرتير العام للمحافظة .

حيث أكدت مصادر مطلعه بالمحافظة بانه تم تكسير زجاج لعدد 3 من اللوادر المستخدمه فى الحمله بالإضافة إلى تكسير زجاج سيارة تابعة لإدارة الكهرباء بديوان عام مجلس المدينه ، وكذلك تحطيم زجاج سارة المحافظ .

وأوضحت المصادر قيام أمن القليوبية بالقاء القبض على 22 من المواطنين المعترضين الجمله والذين أحدثوا الخسائر والتلفيات بالمعدات والسيارات ، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

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