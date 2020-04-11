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هام وعاجل تعرف طريقة تسليم المشروع البحثي

كشفت  وزارة التربية والتعليم الفني طرق تسليم المشروع البحثي المشروع البحث للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي.

 وأكدت الوزارة أن هناك طريقتان، الأولى يتم تسليم المشروع البحثي إلكترونيًا عبر منصة التواصل (https://edmodo.org)، والثانية هي كتابة المشروع البحثي باليد وتحويلها إلى شكل إلكتروني (صورة إلكترونية “سكانر”) وتحميلها على CD أو فلاشة وتسليمها للمدرسة.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.طارق شوقي، قد أعلن في رسالة مصورة أمس الخميس 9 أبريل، جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب “في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي” إلى السنة التعليمية التالية.

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