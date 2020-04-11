أخبار مصرعاجل

محافظ القليوبية يقوم بجولة مفاجئة مساء امس الجمعة لمتابعة الالتزام بحظر التجوال بمدينة الخانكة

محافظ القليوبية يقوم بجولة مفاجئة مساء امس الجمعة لمتابعة الالتزام بحظر التجوال بمدينة الخانكة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء امس الجمعة يرافقه اللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد للمحافظة والاستاذ طلال ربيع نائب رئيس مجلس مدينة الخانكة بجولة مفاجئة بمدينة الخانكة للاطمنئان على تطبيق حظر التجوال
وأكد المحافظ لاحظ إنتظم وإلتزم مواطنى مدينة الخانكة بالتواجد داخل منزلهم مع بدء أولى دقائق الحظر حيث أختفت السيارات والمارة من الشوارع مع إنتشار وتواجد رجال الأمن بدوريات أمنية بجميع الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المحافظة لتطبيق قرار حظر تجوال حركة المواطنين.
أشاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بوعى المواطن القليوبى ومدى إلتزامه فى تنفيذ قرار السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر تجوال على حركة المواطنين سواء بالإنتقال او التحرك على جميع الطرق العامة مع توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعه الثامنة مساءآ حتى السادسة صباحآ لليوم التالى
مؤكدا على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء و رجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التي تتخذها الدوله لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

Post Views: 281
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ ساعة واحدة
532

“الصحة”: تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 11 حالة وفاة

منذ 3 ساعات
542

رسالة من علي ايوب لمجلس نقابة المحامين

منذ 10 ساعات
593

عقب تهديد ترمب الهند تسمح بتصدير 14 مليون قرص من عقار هيدروكسي كلوروكين الى 14 دولة

منذ 12 ساعة
691

أكذوبة مسئول بريد منطقة القليوبية على مكتب المحافظ والمواطنين .

Don`t copy text!