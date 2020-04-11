محافظ القليوبية يقوم بجولة مفاجئة مساء امس الجمعة لمتابعة الالتزام بحظر التجوال بمدينة الخانكة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء امس الجمعة يرافقه اللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد للمحافظة والاستاذ طلال ربيع نائب رئيس مجلس مدينة الخانكة بجولة مفاجئة بمدينة الخانكة للاطمنئان على تطبيق حظر التجوال

وأكد المحافظ لاحظ إنتظم وإلتزم مواطنى مدينة الخانكة بالتواجد داخل منزلهم مع بدء أولى دقائق الحظر حيث أختفت السيارات والمارة من الشوارع مع إنتشار وتواجد رجال الأمن بدوريات أمنية بجميع الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المحافظة لتطبيق قرار حظر تجوال حركة المواطنين.

أشاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بوعى المواطن القليوبى ومدى إلتزامه فى تنفيذ قرار السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر تجوال على حركة المواطنين سواء بالإنتقال او التحرك على جميع الطرق العامة مع توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعه الثامنة مساءآ حتى السادسة صباحآ لليوم التالى

مؤكدا على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء و رجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التي تتخذها الدوله لمواجهه فيروس كورونا المستجد.