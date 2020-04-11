إستمرار الحملات اليومية لإزاله التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ….محافظ القليوبية يقود حملة إزالة مكبرة بقرى مركز ومدينة طوخ

شارك عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية فى حملة إزالة مكبرة بقرى الدير والمنزلة وعزبة الشراقوة وبلتان وكفر حسن سعد التابعة لمركز ومدينة طوخ حيث تم ازالة عدد 6 حالات بالمسلحات الخرسانيه بمساحة تصل الى 1.186م2 وذلك بحضور اللواء/خالد جمعة السكرتير العام المساعد والاستاذ/محمد ياسين نائب رئيس مدينة طوخ واللواء مروان حبيب مساعد مدير امن القليوبية والعميد فوزي عبد ربه مأمور شرطة مركز طوخ وقوة امنية من مديرية امن القليوبية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بإزالة التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة بصورة فورية والتصدي بكل قوة لاى محاولة من بعض المواطنين للتعدى على الاراضى الزراعية خاصة فى ظل تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي..

مشيرا الى ان المحافظة خلال اليومين الماضيين قامت بازالة 137 حالة بمساحة 21.270م2 وبذلك يصل اجمالى الازالات حتى اليوم 145 حالة مساحة 22.456م2

وشدد محافظ القليوبية علي ضرورة الإزالة الفورية لأى تعديات جديدة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإحالة المتعدين ومغتصبى أراضى الدولة للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، مؤكدا أن رئيس القرية هو المسئول الأول عن أي تعديات لا يتم إزالتها في المهد وسيتم التعامل بكل حزم مع المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية.

مؤكدا علي استمرار المتابعة اليومية لرصد وتتبع أى حالات تعدى على الأراضى أو مخالفات بناء مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحجم التعديات ومخالفات البناء بكل مركز وتوضيح موقفها من التقنين والتصالح من عدمه حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية التعامل مع تلك الحالات وفقا للقوانين التى أصدرتها الدولة في هذا الشأن .

