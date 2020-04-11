عقب تهديد ترمب الهند تسمح بتصدير 14 مليون قرص من عقار هيدروكسي كلوروكين الى 14 دولة

كتبت منى توفيق

اعلن رئيس وزراء الهند نارنيدرا مودي تعليق قراره يوم الثلاثاء الماضي برفع الحظر عن عقار هيدروكسي كلوروكين وقال ان اليوم السبت ستسمح الدولة بتصدير 14 مليون قرص من عقار هيدروكسي كلوروكين بكميات مناسبة لجميع البلدان المجاورة لنا التي تعتمد على قدرتنا باﻹضافة الى الدول التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا موضحا ان الدولة اصدرت هذا العقار الى الولايات المتحدة والمانيا واسبانيا والبحرين والبرازيل وسريلانكا ونيبال وفرنسا وبريطانيا

مضيفا ان الهند حظرت صادرتها من هذا العقار نظر للطلب المتزايد عليها وفقا لما ذكرته صحيفة Hindustan times الهندية

وفي المقابل تقول مجلة News weer الامريكية ان هناك إتصال هاتفي جرى يوم اﻷحد الماضي بين الرئيس اﻷمريكي دونالد ترمب برئيس الوزراء الهندي طالبا رفع الحظر عن عقار علاج الملاريا هيدروكسي كلوروكين الذي يدعم ترمب استخدامه لعلاج مرض فيروس كورونا اذا قال ترمب اذا لم تسمح الهند بتصديرة فلا بأس في ذلك ولكننا بالطبع قد ننتقم ما الذي يمنعنا من ذلك

واضافت المجلة ان راهول غاندي رد على تهديد ترمب في تغريدة على حسابه الخاص تويتر قال شعور اﻹنتقام في اﻷصدقاء يجب ان تكون الهند مستعدة لمساعدة جميع البلدان ولكن اولا وقبل كل شئ من الضروري اخذ جميع اﻷدوية والمعدات ﻹنقاذ اﻷرواح

ويحذر عدد من خبراء الفيروسات واﻷوبئة ان يكون الحماس لعقار هيدروكسي كلوروكين سابقا ﻷونه واظهرت دراسات مخبرية ان كلوروكين يعيق فيروس كورونا ولم تجري تجارب سريرية وافية لحسم تأثير هذا الدواء على المرضى بالرغم انطلقت بالفعل في الصين وبريطانيا والولايات المتحدة واسبانيا بمدى نجاح العقار

وفي هذا السياق تقول الطبيبة جوسيتا بارو لقناة “بي بي سي” ان دواء الهيدروكسي كلوروكين لو كان تأثيره ملموس على المسار السريري لكنا حصلنا على ادلة فعلية اﻵن .. لم يحدث ذلك بعد وما نستطيع ان نقوله ان الدواء لو كان مفيدا فسيكون تأثيره متواضعا على أفضل تقدير .