أكذوبة مسئول بريد منطقة القليوبية على مكتب المحافظ والمواطنين .

كتب__ السيد يوسف

فى الاوانه الأخيرة تدافع المواطنين على مكاتب بريد القليوبية بشتي قري ومدن المحافظة لصرف معاشاتهم ومستحقاتهم المالية بعد أن قررت الحكومه تقسيم المواطنين على عده ايام على حسب قيمه المبلغ المالي ، والتزم المواطنين أصحاب الاعمار الكبيرة بالقرار ، ولكن فشلت مكاتب بريد القليوبية فى احتواء الازمه والالتزام بالقرار من حيث توفير المبالغ المالية لصرف مستحقات المواطنين ، بالإضافة إلى غلق اغلب مكاتب البريد فى القري فى وجه المواطنين دون إبداء أسباب معلنه .

حيث حدث بقريه ميت عاصم مركز بنها انتهاء الحصة المالية المقرر للفرع القروي فى غضون ساعة واحده من وصول المبلغ ، حيث فشل موظفي الفرع ومسئوليه فى تقدير المبلغ المطلوب ، مما أحدث تكدس مواطنين وازدحام فى ظل أن الدوله تحارب مرض قاتل وهو كورونا المستجد ، وتحس المواطنين بعدم التجمعات البشرية ، الا وان بريد القليوبية نجح نجاح كبير فى تجميع المواطنين أمام مكاتب البريد بقري المحافظة تحت قائمه الانتظار الطويل لصرف مستحقاتهم المالية ، وفشل فى توفير الأموال لسداد مستحقات المواطنين المالية .

والجدير بالذكر أن فرع بريد قرية ميت عاصم فشل فى احتواء المواطنين الا وان مدير عام بريد القليوبية ” انور شعبان ” أغلق هاتفه هروبا من الازمة ، وعلى صعيد آخر وصل عدد كبير من الشكاوي لمكتب محافظ القليوبية اللواء “عبدالحميد الهجان” من المواطنين بالقرية يتضررون فيها بالوقوف طويلا وسط حاله من الاستياء الشديدة وأنهم أصحاب امراض مزمنة .

ومن جانبه قال مدير منطقة البريدبالقليوبية لمكتب المحافظ أن عربه الأموال متجه الى مكتب البريد القروي بميت عاصم لاحتواء الازمه ، ولكن فى الحقيقة المرة كانت اكذوبه كبري الغرض منها تهدئه المواطنين فحسب فقط ، وخاب الظن من المواطنين بأن هناك مسئول لا يقدر المواطنين ولا يقدر أعمارهم وامراضهم التى يحملونها ويعانون منها ، ولكن اغلقت الأبواب للفرع فى وجه المواطنين دون صرف مستحقات المواطنين المالية لمده ثلاث ايام ، مما اضطرهم إلى الذهاب الى أفرع أخري بالمدينه بنها رغم كبر السن والمرض لصرف معاشاتهم.

وعبرت المواطنين عن استيائها الشديد من تلك الأكاذيب من المسئولين بالمحافظة برفع اكفة الضراع شاكيين إلى الله الواحد القهار أمرهم قائلين “حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسئول كذب وافتري على الله كذباً ” .

وطالبت الأهالى بقرية ميت عاصم مركز بنها محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان بالتدخل ومحاسبة المقصرين من المسئولين بقطاع البريد بالمحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وعلى مستحقاتهم المالية .