محافظ القليوبية: الاستمرار فى حملات التطهير بجميع المراكز والمدن والاحياء اليوم الجمعة

تواصل محافظة القليوبية مجهودات التطهير والتعقيم لمدن واحياء وقري المحافظة وذلك في اطار الاجراءات الوقائية التي تنفذها المحافظة للحفاظ علي سلامه المواطنين ومكافحة تفشي فيروس كورونا حيث دفعت المحافظة بفرق الطب الوقائى والطب البيطري للتطهير والتعقيم بالمراكز والقري والاحياء .

وصرح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الجمعة بان المراكز والمدن والاحياء قامت باستكمال حملات تطهير مكبرة حيث أن المحافظة إتخذت العديد من الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لحماية أبناء المحافظة و تم التأكيد علي استمرار الحملة وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،وحرصا علي صحتهم وذلك من خلال تطهير المباني والمنشآت والشوارع وتوفير مستلزمات الوقاية للعاملين

ومن جانبه أكد المحافظ أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتطهير كافة المنشات التابعة لكافة القطاعات من خلال خطة تطهير مركزية تقوم بها المحافظة بخلاف خطط التطهير الذاتي التى تقوم بها بعض المديريات ووخطط تطهير المساجد والكنائس و الرابعة خطط تطهير يقوم بها المجتمع المدني حيث تم تطهير عدد 921 مبني حكومي حتي الان من خلال توفير 10 طن كلور وعدد 125 جهاز رش وتم تطهير ديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومقرات الوحدة المحلية القروية بالإضافة الي كافة المباني الحكومية التابعة للوحدات المحلية

وقامت مديرية التعليم بشراء كمية قدرها ( 1 طن ) من الكلور الخام البودرة ,وتم تطهير 1933 مدرسة ومبنى تعليمى ومباني إدارية والتي يتم احلالها بالمياه حتي تكون قابلة للرش وكما تم الإستعانة بعدد ۱۳۱ رشاش محمول سعة (۲۰ لتر) كما قامت مديرية الصحة بتدريب عدد (34 عامل) من التربية والتعليم علي كيفية التطهير وكيفية إستخدام الرشاشات المحمولة وإرتداء الملابس الواقية

وتم تطهير المستشفيات والمنشات الصحية وعدد 206 مركز شباب وعدد 20 مجزر وعدد 68 وحدة بيطرية وتطهير كافة الكليات والمنشات التابعة لجامعة بنها وتطهير عدد 4078 مسجد كما تم تطهير جميع الكنائس بالمحافظة ومن بينها إبراشية شبين القناطر وتوابعها وإبراشية شبرا الخيمة وتوابعها وإبراشية بنها وتوابعها.

وأضاف المحافظ انه تم التنسيق مع السيد اللواء / مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية لتطهير كافة المنشآت الشرطية

وفي قطاع الرقابة علي الأسواق وتوافر السلع الأساسية والإلتزام بالأسعار تم تكليف مديرية التموين والوحدات المحلية للمركز والمدن والأحياء بالبدء الفوري في تنفيذ حملات مشتركة من إدارات التموين والوحدات المحلية علي إختلاف مستوياتها ومباحث التموين للرقابة علي كافة السواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع يتم من خلالها ضبط كل من يقوم برفع الأسعار بدون مبرر حيث حيث تم ضبط عدد 669 مخالفة منها 110 مخالفة بالمخابز وعدد 529 مخالفة بالاسواق والمراكز التجارية والمحلات وعدد 10 مخالفة حجب سلع تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء وبيع بأزيد من السعر الرسمي بالمخابز والأسواق (مخالفة تسعيرة وعدم الإعلان عن الأسعار وإنتهاء صلاحية وغش تجاري.- سلع مجهولة المصدر- بدون شهادات صحية- بدون ترخيص..الخ)

بالاضافة الى قيام شرطة التموين والتجارة الداخلية بضبط 10 قضايا حجب سلع تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء وبيع ما يزيد عن السعر الرسمى

وفى هذا الاطار قامت ادارة التفتيش الصيدلى التابعة لمديرية الصحة بضبط 596 مخالفة متنوعة بالصيدليات ومحال ومخازن بعيع المستلزمات الطبية والتى من ابرزها

– بيع كمامات مجهولة المصدر

– تخزين كميات كبيرة من الكحول والمواد المطهرة بغرض حجبها عن الجمهور

– ادوية مجهولة المصدر وبتركيبات غير مسجلة بوزارة الصحة

– الامتناع عن بيع كمامات ومطهرات

كما تم غلق1835 منشاة ومنها قاعات افراح- مراكز تعليمية- مقاهي- صالات جيم