المتضررون من سقوط منزل الفرنواني عمدا :لانعرف من اين جاء منفذا الهدم بالثقة ان تحريات المباحث ستصدر لصالحهما

كتب اشرف صلاح

اكد سكان عقار الفرنواني المهدوم عمدا بمعرفة وريث وابنه لبناء برج سكني مع مجموعة من الخارجين علي القانون ..ان الوريث وابنه اشاعا انهما يطمئنات لتحريات المباحث انها ستصدر لصالحهما وهو ما يثير الشبهات ويهدد بضياع حقوق السكان اذا حدث ذلك .

وقال السكان انه من غير المعقول ان تخالف المباخث القانون وانهم يشككون فيما يبديه الوريث وابنه وبعض اعوانهم المعروفين او ان تنحاز الي الجناة واشارو ان مثل هذة الاقوال غير مسئوله لكنها تعد جرس انذار الي خطورة الامر .

واضاف السكان انهم لايعرفون سر هذة الثقة وان في الامر محامي وسيط تربطه علاقة بمن هدموا العقار لبناء برج سكني ويقال ان المحامي يلعب الدور الكبير لعلاقته الوطيدة بالمباحث حسب رواية الوريث .

وقال السكان للتايم المصرية انهم يضعون استغاتتهم امام كافة المسئولين لمتابعة سير التحقيقات للوصول الي الحقيقة ووضع الامر في مكمن الاهتمام والضوء حفاظا علي حقوقهم .

واضافوا ان الجيران اكدو ان هناك انفحارات واصوات قوية حدثت وقت سقوط المنزل وهو ما يشير باصابع الاتهام الي عمدية اسقاط المنزل خاصة ان الطابق الارضي به اعمدة اختفت تمام بطريقة لفتت انظار الجميع ان المنزل سقط كما لو كانت صناديق مرتبة بعضها فوق بعض .

واكد مستأجر الفرن الافرنجي ان الوريث وابنه استوليا علي المخبز في وقت سابق وانه حرر محضر بسرقة الدوار من داخل المخبز لاخلاءه وتغيير معالمه وهدم بعض الحوائط المدعمة لبنيان العقار وانه فؤجي بصدور تحريات ضده رغم ان معه عقد ايجار منذ اكثر من 50 سنة وان الوريث قال نفس ما يقوله الان قبل صدور التحريات لصالحه وهو امر في منتهي الغرابة ويكشف النقاب عن اشياء في غير محلها