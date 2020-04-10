الكويت تسجل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اﻹجمالي 993 حالة

كتبت منى توفيق

اعلن الدكتور عبدالله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي تسجيل 83 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الحالات الى 993 حالة

موضحا سند ان من بين اﻹصابات الجديدة حالتين لمواطنين كويتين مرتبطين بالسفر للمملكة المتحدة حيث قدما ضمن رحلات اﻹجلاء الجوي اﻷخيرة وحالة اخرى لمواطنة كويتية و51 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و8 حالات لمقيمين من الجنسية الباكستنية و7 حالات لمقيمين من الجنسية البغلادشية و5 حالات من الجنسية النيبالية و 5 حالات من الجنسية المصرية وحالة من الجنسية السورية وحالة لمقيمة من الجنسية الفلبينية

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قال ان هناك 12 حالة شفيت ليرتفع حالات الشفاء 123 حالة

كاشفا ايضا مجموعة الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها 26 حالة 16 حالة مستقرة في حين 10 حالات منها حرجة وبذلك يصل مجموع الحالات المصابة التي مازالت تتلقى العلاج في الرعاية الصحية 993