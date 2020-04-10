أخبار مصرعاجل

اعلام القليوبية: 80 بطلا يتولون المهمة بمستشفى الحجر الصحى بقها

اعلام القليوبية: 80 بطلا يتولون المهمة بمستشفى الحجر الصحى بقها

أعلن الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لاعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات ان مستشفى الحجر الصحي بقها المركزي، والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بكورونا المستجد “كوفيد 19″، استقبل طاقم طبى جديد اليوم الجمعة يتولى المهمة الوطنية في علاج الحالات المصابة حيث تم إخلاء الطاقم الحالي بالمستشفى بعد أداء مهمته على مدار 14 يوما.
أضاف مدير اعلام القليوبية خلو الطاقم الطبي بالكامل والمكون من 80 طبيبا وتمريض وإدارة وعمال من أي إصابات من الفيروس عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بطاقم العمل بالأمس، وتسلم العمل طاقم جديد يضم 80 بطلا من الأطباء والتمريض والفريق المعاون اعتبارا من اليوم الجمعة ولمدة 14 يوما مقبلة.

Post Views: 122
الوسوم

مقالات ذات صلة

بعد سقوطه بساعات.. وريث منزل الفرنواني استخدم مادة مذيبة علي الاعمدة للإسراع في إسقاطه لتحقيق حلم الثراء ومحاولات من مسئولين متواطئين لإخفاء الجريمة علي مدير الأمن ومحافظ القليوبية
منذ ساعتين
551

المتضررون من سقوط منزل الفرنواني عمدا :لانعرف من اين جاء منفذا الهدم بالثقة ان تحريات المباحث ستصدر لصالحهما

منذ 6 ساعات
548

الكويت تسجل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اﻹجمالي 993 حالة

منذ 6 ساعات
587

محافظ القليوبية: الاستمرار فى حملات التطهير بجميع المراكز والمدن والاحياء اليوم الجمعة

منذ 9 ساعات
1٬144

هام وعاجل علاج مصري جديد لمرض كورونا خلال ايام

Don`t copy text!