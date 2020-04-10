اعلام القليوبية: 80 بطلا يتولون المهمة بمستشفى الحجر الصحى بقها

أعلن الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لاعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات ان مستشفى الحجر الصحي بقها المركزي، والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بكورونا المستجد “كوفيد 19″، استقبل طاقم طبى جديد اليوم الجمعة يتولى المهمة الوطنية في علاج الحالات المصابة حيث تم إخلاء الطاقم الحالي بالمستشفى بعد أداء مهمته على مدار 14 يوما.

أضاف مدير اعلام القليوبية خلو الطاقم الطبي بالكامل والمكون من 80 طبيبا وتمريض وإدارة وعمال من أي إصابات من الفيروس عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بطاقم العمل بالأمس، وتسلم العمل طاقم جديد يضم 80 بطلا من الأطباء والتمريض والفريق المعاون اعتبارا من اليوم الجمعة ولمدة 14 يوما مقبلة.