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هام وعاجل 3 قرارات جمهورية جديدة للرئيس السيسي.. تعرف عليها

القرار الأول جاء تحت رقم 395 لسنة 2019، بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992، والمعتمدة في ديسمبر 2012.

بينما حمل القرار الثاني رقم 138 لسنة 2020 بزوال صفة النفع العام عن مساحة 10.54 فدان شمال الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

فيما جاء القرار الثالث تحت رقم 139 لسنة 2020 بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظات التي تقع في نطاقها (قنا والوادي الجديد وشمال سيناء والأقصر)، وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني.

 

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