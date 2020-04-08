هام وعاجل أنباء عن انخفاض .. أسعار البنزين والسولار

كشف مصدر مطلع بوزارة البترول إن الحكومة قاربت من الإعلان عن أسعار البنزين والسولار والمازوت الجديدة خلال الساعات المقبلة، عقب انتهاء عقد اجتماع لجنة تسعير الوقود المشترك بين ممثلين من وزارتى البترول والمالية.

ورجح المصدر انخفاض أسعار البنزين والسولار حتى نهاية العام المالى الجارى، كإحدى آليات دعم المواطنين فى مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقال المصدر إنه لن يتم المساس بأسعار أسطوانات البوتاجاز؛ حيث إنها لا تخضع لآلية التسعير التلقائى للوقود التى بدأت الحكومة تطبيقها العام الماضى.

وشكلت الحكومة لجنة التسعير التلقائي للوقود العام الماضى بعضوية وزارتى البترول والمالية لمراجعة اسعار البنزين والسولار والمازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز كل 3 شهور.