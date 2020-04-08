رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين يرد علي فيتو: سعيدفرج زور بطاقة الرقم القومي لمهنة رئيس تحرير ووزارة الداخلية الغتها بعد اكتشاف الجريمة..وازمة الاحرار انتهت باحكام باتة لصالحي و هذا المزور يحاول اثارة المشاكل للقبض من عاشور المشتاق ولجنة الاحزاب اقرت رئاستي للحزب من 2006 حتي 2013 ولايدعوا للمؤتمر العام احد غير رئيس الحزب طبقا لنص المادة 4 من اللائحة الداخلية وما دون ذلك نصب وتزوير واحتيال

كتبت بسنت طارق

في تصريح مزور وبيانات مغلوطة اكد المدعو سعيد فرج رئيس تحرير جريدة الاحرار المزيف لبوابة فيتو ان هناك حكم قد صدر من الادارية العليا بعدم وجود رئيس حزب للاحرار وان المحكمة لم تعترف يايا من المتنازعين حسب زعمة المزيف .

حيث اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان محكمة استئناف القاهرة قضت بجلسة 20-2 -2019 بصحة ونفاذ المؤتمر العام الذي اتي بالمستأنف طارق درويش رئيسا للحزب في الفترة من 2006 وحتي عام 2013 وذلك حسما للنزاع القائم بينه وبين المرحوم حلمي سالم والذي انتهي لصالح درويش .

ونفذت لجنة الاحزاب منطوق الحكم بالتعامل مع طارق درويش كرئيسا للحزب في الفترة من 2006 حتي 2013 وبالتالي يثبت قانونا ان درويش هو اخر رئيس للحزب وهو الوحيد المنفرد بالدعوة لعقد المؤتمر العام طبقا لنص المادة 4 من اللائحة الداخلية وانه لايوجد نص اخر يعطي صلاحيات للامين العام هذا الاختصاص في عقد المؤتمر العام .وان سعيد فرج جاء بعبارة خلو المنصب غير الموجودة بمنطوق الحكم رقم 3359 لسنة 135 ق المنفذ من جانب لجنة الاحزاب ليوهم فيتو وضحاياه وعاشور بصحة ما يدعية بالزور والتدليس

وقال طارق درويش ان المدعو سعيد فرج تعرف علي المدعو جمال عاشور والذي لايوجد له علاقة بحزب الاحرار وقام الاخير باعطائه مبالغ مالية كبيرة لاصدار جريدة الاحرار المتوقفة رسميا عن الصدور ويعاني صحفيوها من ازمة كبيرة جعلت نقالة الصحفيين تعطيهم بدل بطالة 1000 جنيه شهريا ومنهم سعيد فرج نفسه. واوضح درويش ان سعيد فرج لا يناضل من اجل حزب الاحرار كما يدعي لكن يمارس اعماله المشينة ليستمر في اعمال النصب والاحتيال باسم جريدة الاحرار المتوقفة عن الصدور وانه يستغل المناخ غير الجيد الان بالابتزاز مستخدما اسم الاحرار العريق

واضاف درويش ان الحكم الذي يشير اليه فرج انه لم يعترف بالمتنازعين قضي فيه بعدم قبول الدعوي لانتفاء المصلحة للطاعن وهو محمود ياسر رمضان والزامته المحكمة وحده بالمصروفات .

وان ما اشارت اليه المحكمة في اسباب الحكم ان طارق محمد درويش هو المدعي عليه الثالث ( المتدخل الانضمامي للجهة الادارية لجنة الاحزاب السياسية) ولذا تكون قد اسست المحكمة لثبوت مركزه القانوني وليست نفيه حسب زعم سعيد المزور وان قرار لجنة الاحزاب تحصن وان الحكم المستأنف ايضا رقم 3359 لسنة 135 ق الصادر من محكمة استأنف القاهرة الدائرة 66 مدني لم يطعن علي بالنفض وان المحكمة الادارية العليا قالت ان المدعي واحد المتنازعين والمقصود بالمدعي ياسر رمضان اما احد المتنازعين هو سيد ابو عبلة (لكونه المتدخل الهجومي) ولم تقل المحكمة المدعي عليه الثالث كما وصفته بالحكم فضلا ان المحكمة الادارية العليا قد اعطت الصيغة التنفيذية لطارق درويش لكونه كاسب الدعوي علي عكس ما يدعيه سعيد فرج الذي يحاول الانتقام لنفسه بعد الغاء بطاقة الرقم القومي ببلاغ تقدم به رئيس الحزب طارق درويش للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام والذي قام بإخطار وزارة الداخلية بوجود تزوير في اوراق لطاقة الرقم القومي وترتب علي ذلك الغاء البطاقة رسميا .

واكد طارق درويش ان سغيد فرج سبق انتم اتهامه في قضية رشوة سوق العبور وحصل علي البراءة ليس لانتفاء واقعة الرشوة لكن لان محكمة الجنايات اعتبرته ليس موظف عام .

واشار رئيس حزب الاحرار ان سعيد فرج يحصل علي بدل البطالة من نقابة الصحفيين وبذلك يكون هو نفسه معترفا بتوقف الجريدة عن الصدور الرسمي والمتضرر منه مئات الصحفيين بجريدة الاحرار من عام 2011 .

وقال طارق درويش ان المدعو حلمي دره ليس امينا عاما لحزب الاحرار انما هو مفصول من جبهة المرحوم حلمي سالم ومخطر بذلك لجنة الاحزاب وان فرج ومجموعة المفصولين اتفقوا مع جمال عاشور الذي لا تربطه علاقه بالاحرار اطلاقا للحصول منه علي المزيد من المبالغ المالية بحجة مساعدته في الوصول الي رئاسة حزب الاحرار .

واضاف درويش ان ما يفعله سعيد فرج ومجموعة المفصولين ومنهم الامين العام المزعوم حلمي دره والمرشح السابق علي قائمة الاخوان الارهابية عام 2014 في انتخابات الشوري بدمياط .والتايم تنشر فضيحة تزوير البطاقة وكذا قرار وزارة الداخلية بالغائها والاحكام والصيغة التنفيذة الصادرة لصالح درويش وصحةما تنشره التايم

م

المستندات واضحة قرار فصل الامين العام المزعوم حلمي دره من جبهة حلمي سالم إفادة لجنة الاحزاب بمد المدة للمؤتمر العام بعد 2013 و الصيغة التنفيذية في الدعوي المزعوم انها لم تعترف باي من المتنازعين علي لسان المزور سغيد فرج .والسؤال هل يستلم خاسر الدعوي الصيغة التنفيذية