الوضع خطير في الولايات المتحدة اﻷمريكية اكثر من 400 الف مصاب ونحو 13 الف وفاة بفيروس كورونا

كتبت منى توفيق

اعلنت جامعة جونز هوبكنز اكثر من 400 الف إصابة في الولايات المتحدة ونحو 13 الف وفاة

وتعتبر امريكا اعلى الدول تضرر بعدد اﻹصابات في العالم حيث وصلت حصيلة اﻹصابات 400 الف كما وصل عدد الوفيات الى 13 الف ففي ولاية نيويورك وحدها احصت 779 وفاة جديدة تسجل خلال 24 ساعة

وكان ترمب قد قال خلال مؤتمر صحفي ان هناك 10 عقاقير قيد الاختبار في الولايات المتحدة مشيرا انه يرغب في اعادة فتح البلاد بإسرع وقت ممكن

وانتقد ترمب منظمة الصحة العالمية قائلا سنعلق تمويل منظمة الصحة العالمية بالنظر ﻹخفاقهم في توخي آثار تفشي فيروس كورونا

واضاف ترمب ان منظمة الثحة العالمية تنحاز لصين بصورة كبيرة رغم انها تلقت منا امولا طائلة وانتقدت قراري بمنع الصينين من دخول البلاد لافتنا علينا مراجعة علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية ﻷنها اخطأت وكان يجدر بها ان تعلن عن الوباء مبكرا