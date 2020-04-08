اعلام القليوبية: لا خطورة من دفن موتى كورونا على الاماكن المجاورة للمقابر

اعلام القليوبية: لا خطورة من دفن موتى كورونا على الاماكن المجاورة للمقابر

بعد فشل مواطن بشبرا الخيمه من دفن جدته المتوفاه جراء فيروس كورونا امس بسبب رفض بعض الاهالى واعتراضهم على دفن الأشخاص الذين ماتوا جراء فيروس كورونا المستجد خوفا من نقل العدوى الى الأماكن المجاورة للمقابر على حد تعبيرهم.

أكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لاعلام القليوبية ان هذه القضية تشغل الرأي العام بمحافظة القليوبية خاصة بعد حلقة الاعلامى وائل الابراشى بالأمس في برنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية

وأضاف مدير عام اعلام القليوبية بانه لا يوجد ضرر من دفن موتى فيروس كورونا طبقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية حيث اكدت الوزارة على مجموعة من الإجراءات التى يتم التعامل بها مع حالات الوفاة بمرض كورونا، فعند الوفاة يتم إكمال التعامل مع حالة الوفاة بنفس إجراءات العزل (رزاز/ تلامس) كما هو متبع.

وعن نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، قالت وزارة الصحة انه يتم رفع الجثة بالملاءة المحيطة بها وتنقل على ترولى قابل للتنظيف والتطهير مع مراعاة ارتداء الواقيات الشخصية (ماسك تنفسى عالى الكفاءة، قفاز لاتكس نظيف يغطى العباءة عند الرسغ، العباءة السميكة التى تغطى الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة / النظارة الواقية أو واقى الوجه، غطاء الرأس، الحذاء البلاستيكي طويل الرقبة) مع الالتزام المشدد بخلع الواقيات بطريقة صحيحة والاهتمام التام بغسيل الأيدى مع الانتهاء من خلع الواقيات الشخصية.

وذكر بيان للإدارة العامة لاعلام القليوبية اليوم الأربعاء تم خلاله استعراض للإجراءات التي أعلنتها وزارة الصحة بشان إجراءات الغسل والتكفين والدفن على النحو التالى

القائم بتغسيل الحالة:

1- ارتداء الواقيات الشخصية المناسبة (ماسك تنفسي عالى الكفاءة قفاز لاتكس نظيف يغطى العباءة عن الرسغ، العباءة السميكة التي تغطي الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة، النظارة الواقية أو واقى الوجه، غطاء الرأس، الحذاء البلاستيكي كويل الرقبة).

المحيطين بالحالة أثناء الغسيل:

يجب أن يمنع دخول أفراد لا حاجة لوجودهم أثناء الغسل وفى حالة الضرورة يجب الابتعاد عن الجثة لمسافة أكثر من واحد متر وارتدائهم الوقيات المناسبة مثل ماسك تنفسي عالى الكفاءة قفاز لاتكس نظيف يغطى العباءة عن الرسغ، العباءة السميكة التى تغطى الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة، النظارة الواقية أو واقى الوجه، غطاء الرأس، الحذاء البلاستيكى كويل الرقبة، ويجب تغطية أجزاء الجسم التى يحدث منها إفرازات بضمادات غير منفذة.

إجراءات نقل الجثة بعد الغسل والتكفين بسيارة إسعاف:

1- يتم نقل الجثة بعد الغسل والتكفين داخل الكيس غير المنفذ للسوائل وتوضع علية علامة خطر الإصابة بالعدوي كما يتم توضيح ذلك بالأوراق الرسمية.

2- يراعى عدم تواجد أشخاص بالسيارة سوء أفراد الإسعاف وشخص واحد فقط من أقارب المتوفى.

3- يراعى أن تكون الجثة داخل صندوق مغلق قابل للتنظيف والتطهير مع مراعاة عدم فتحة إلا بالمدفن.

4- على جميع المتواجدين بالسيارة بجانب الجثة الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية المناسبة.

5- أثناء الصلاة على المتوفى يراعى عدم فتح الصندوق لأى سبب من الأسباب.

إجراءات الدفن:

1- عند فتح الصندوق لنقل الجثة داخل المقبرة يراعى الالتزام من يقوم بالدفن بارتداء الواقيات الشخصية.

2- يراعى تواجد أقل عدد ممكن عند دخول الجثة المقبرة.

3- الالتزام التام بغسيل الأيدي أو دلكها بالكحول عند توافرة لكل من تعامل مع المتوفى.

4- الالتزام بتنظيف وتطهير كافة أسطح العمل التى تلامست مع الجثة بدءا من (سرير المتوفى، ثلاجة حفظ الموتى، أسطح سيارة الإسعاف، صندوق نقل الموتى) باستخدام المطهرات المعتمدة بوزارة الصحة كالكلور السائل بتركيز 5% لتركيز 1:9.