عاجل ..إعلامية غدا مد الحظر أسبوعين وتخفيفه في رمضان

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، إنه يوم الأربعاء المقبل تنتهي فترة الأسبوعين من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة كورونا وحظر الحركة، مضيفة: غدا ستعلن الحكومة تجديد الحظر لمدة أسبوعين جديدين ربما مع بعض التيسيرات.

وأضافت لميس في برنامجها “القاهرة الآن”، والمذاع عبر شاشة “الحدث”، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا خبر غير سعيد للكثير من المواطنين، والحياة متوقفة، والمصريين في الخارج يريدون العودة، ونحن لسنا في الوضع الطبيعي والدولة في حاجة لوقت أكبر للسيطرة على الأمر.

وأوضحت مقدمة برنامج “القاهرة الآن”، أن الحظر قلل كثيرا من الإصابات وكان من الممكن أن نرى الإصابات تتضاعف عن ما هو موجود حاليا، لافتة إلى أن المصريين بتماسكهم وانضباطهم يمكن أن يتم تخفيف كبير للحظر الحركة في شهر رمضان.

ووجهت الإعلامية، حديثها للمصريين، قائلة:”معلش هنيجي على نفسنا كتير ولكن هذا أمر ضروري وانظر للعالم كله ستجد أزمة يعاني منها، وفي الأزمة تخرج الفرصة وعلينا دعم الصناعة وعلى القطاع الخاص دعم عماله”.