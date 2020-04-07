ارتفاع مخيف في عدد اﻹصابات في المانيا 99225 والوفيات 1607

كتبت منى توفيق

كشف بيانات نشرها معهد روبرت كوخ لمكافحة اﻷمراض المعدية ان عدد اﻹصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المانيا زاد 3834 خلال 24 ساعة الماضية الى 99225 اليوم الثلاثاء لتعاود اﻹرتفاع مجدد بعد انخفاض على مدى اربعة ايام متتالية وزادت عدد الوفيات 173 الى 1607 اشخاص وارتفع عدد اﻹصابات امس اﻷثنين 3677 حالة فيما سجلت حصيلة الوفيات 92 شخصا

وكانت المستشارة انجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات قد حثوا المواطنين على التخلي عن رحلاتهم الخاصة واللقاءات اﻹجتماعية خلال عيد الفثح كما ناشد وزير الخارجية هايكو ماس مواطنية بمواصلة اﻹلتزام باجراءات التباعد اﻹجتماعي مضيفا الى انه يتيقن علينا مواصلة العمل من اجل تجنب سريع للفاية في المانيا لﻷسف يسرى ذلك ايضا على ايام عيد الفصح ذلك الامر المرير للغاية بالنسبة لكثير من اﻷسر ودوائر اﻷصدقاء

ومن جهته اعلنت وزيرة الدفاع اﻷلمانية انيغرت كرامب كارنياور انها ترى جاهزية الجيش اﻹلماني مضمونة ايضا في ظل إنتشار كورونا المستجد (كوفيد 19 ) في ولايات المانيا مشيرة ات تخطيط على جميع المستويات ان يكون بإمكاننا تغطية جميع النطاقات الحساسة بكل آمن

وفي سياق متصل طالب ماركوس زودر رئيس حكومة فاريا اﻷلمانية بتعزيز مشاركة الجيش اﻷلماني في جهود مكافحة الفيروس اذا يجب على الجيش ان يشارك بما يملك من اطقم تمريض واطباء ومختبرات وطاقات استيعابية في مستشفياته مضيفا هذا امر ضروري في ضوء هذه اﻷزمة

ويذكر ان الجيش اﻷلماني يقدم مساعدات بشكل محوري لتوفير قدرات مخبرية ومعدات حماية طبية مثل اﻷقنعة والمعاطف باﻹضافة الى دعم اﻷطقم الطبية المتخصصة .