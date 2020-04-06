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وزير التعليم: الدراسة مش هاترجع .. السنة خلصت خلاص

كشف  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي بالنسبة لطلاب المدارس في مصر انتهى رسميا.

وقال وزير التربية و التعليم : لا مجال لصدور اي قرار بعودة الدراسة بعد انتهاء فترة الحظر والقضاء على فيروس كورونا المستجد.
وأوضح وزير التربية و التعليم ، أن الوزارة وفرت المواد الدراسية أون لاين على المكتبة الرقمية لجميع طلاب مصر وعلى منصة ادمودو للتواصل بين الطلاب و المعلمين لتعويض الجميع عن فترة تعليق الدراسة في المدارس.
وأشار وزير التربية و التعليم ، أن الطلاب من 3 ابتدائي حتى 3 اعدادي سيتم تقييمهم هذا العام بالمشروعات البحثية بدلا من الامتحانات التقليدية ، أنا طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي فسيؤدوا امتحاناتهم إلكترونيا من المنزل ، وسيؤدي طلاب الثانوية العامة و الدبلومات امتحاناتهم في لجان مؤمنة صحيا.
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