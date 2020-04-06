وزير التعليم: الدراسة مش هاترجع .. السنة خلصت خلاص

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي بالنسبة لطلاب المدارس في مصر انتهى رسميا.

وقال وزير التربية و التعليم : لا مجال لصدور اي قرار بعودة الدراسة بعد انتهاء فترة الحظر والقضاء على فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير التربية و التعليم ، أن الوزارة وفرت المواد الدراسية أون لاين على المكتبة الرقمية لجميع طلاب مصر وعلى منصة ادمودو للتواصل بين الطلاب و المعلمين لتعويض الجميع عن فترة تعليق الدراسة في المدارس.