وفاة اول حالة بكورونا في قرية هياتم بالمحلة الكبرى

كتبت منى توفيق

اكد مصدر أمني بمحافظة الغربية وفاة اول حالة بكورونا في قرية هياتم بالمحلة الكبري بمحافظة الغربية

واضاف المصدر ان بداية فيروس كورونا كان في بيت الحاج م – ا – ل الذي يمتلك 4 منازل متجاورة بشارع خاص به وعلاقتهم مع بعض طيبة والمنازل تفتح على بعضها ومن الطبيعي لوجود هذا العدد الكبير للعائلة ادى الى انتشار الفيروس بسهولة

وكان باﻷمس ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا لسيدتين احدهما طبيبة اشعة واﻷخرى والدة الطبيبة وعقب ظهور اﻷعراض عليهم تم حجزهما في مستشفى الصدر بالمحلة وسحب عينة منهما اكدت إصابتهما بالفعل ليرتفع الحالات المصابة بالقرية الى 10 حالات إيجابية باﻹضافة الى 16 حالة بمحافظة الغربية بينما اكدت التحاليل سلبية 5 حالات ﻹشخاص مخالطين للمصابين

ويذكر ان مستشفى الصدر قد استقبلت من قبل شابا يعمل مدير اداري لاحد مطاعم البتيزا بطنطا وهو اول حالة اصيبت بالفيرس داخل قرية الهياتم وتبين اصابة 7 من اقاربة بينهم والدته واولده و 2 من زملائه بالعمل احدهما بكفر الزيات واﻵخر بطنطا نتيجة مشاكته في احد سرادقات العزاء ادى الى انتشار الفيروس في القرية وتم عزلها حيث انتشرت القوات اﻷمنية انتشارا كثيفا على مداخل ومخارج القرية لمنع خروج ودخول احد من اﻷهالي تنفيذا لقرار العزل للحيلولة من إنتشار الفيروس .