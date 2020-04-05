رجال الاعمال المصريين حصلوا علي كل شئ من الوطن وتركوه في محنة كورونا

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين
في كل دول العالم التي تواجه مخاطر فيروس كورونا قام رجال الاعمال بالتبرع باموال ضخمة جدا لمساعدة بلادهم في توفير مستلزمات العلاج وسارع النجوم والمشاهير بضخ المزيد من الاموال لتدبير تلك المستلزمات ايمانا منهم ان للوطن حق عليهم خاصة في اوقات المحن والصعوبات والازمات
ومع ارتفاع معدلات انتشار المرض وتصنيف منظمة الصحة العالمية كورونا كوباء عالمى، تزايدت مساهمات رجال الأعمال والمليارديرات حول العالم لمكافحة الفيروس، حيث جاء في مقدمة المتبرعين بيل جيتس، ثانى أغنى شخص في العالم، معلناً أن مؤسسة “بيل ومليندا جيتس” ستخصص 100 مليون دولار للمساعدة في الكشف عن الفيروس وعلاج وعزل المصابين.
وتعهد الملياردير الصينى جاك ما ، مؤسس شركة “علي بابا”بتقديم 14 مليون دولار من مؤسسته للمساعدة في الدراسات التى تعمل على ايجاد مصل لفيروس كورونا. وقال إنه سيتبرع بـ 500.000 جهاز اختبار ومليون قناع وجه للولايات المتحدة.
لم يقتصر الأمر على رجال الأعمال والاقتصاد فقط بل ساهمت بعض الأندية الرياضية وعدد من الرياضيين حول العالم فى التبرع من أجل محاربة الفيروس.
الفرنسي رودي جوبير، لاعب كرة السلة الأمريكية، تبرع بـ500 ألف يور
نادي ليفربول الإنجليزي تبرع بـ40 ألف جنيه إسترليني.
نادي يوفنتوس الإيطالي نجح في جمع تبرعات قيمتها 340 ألف يورو، لصالح منطقة بيامونتي من أجل التعامل مع وباء كورونا تحت شعار “معزولون لكننا متحدون”، ساهم فى هذه التبرعات ألف و100 شخص، لكن النادي أكد أنه يتطلع للوصول إلى رقم مليون يورو.
الإيطالي لورنزو إنسيني، لاعب نابولي، تبرع بـ100 ألف جنيه إسترليني.
كارل أنطوني تاونز، لاعب كرة السلة الأمريكية، تبرع بـ100 ألف دولار.
المطربة “آيو”، تبرعت بمبلغ 100 مليون وون لمنظمة “جود نيبورز” المدنية الدولية للإنقاذ، وبمبلغ 100 مليون وون أخرى للاتحاد الكوري للأطباء، لإنفاقها على شراء 3 آلاف من الملابس الواقية.
الممثلة “كيم هي سون”، تبرعت بمبلغ 100 مليون وون لمنظمة “جود نيبورز”، و100 مليون وون أخرى لجامعة سيول الوطنية.
الممثلة “سون ييه جين”، تبرعت بمبلغ 100 مليون وون لجماعة المجتمع في مدينة ديجو مسقط رأسها، خصوصًا أن أبويْها يسكنان حاليًا هناك.
ومن بين الفنانين الكوريين الآخرين الذين تبرعوا بأموال لدعم مكافحة فيروس كورونا، الممثل والمطرب “لي سونغ كي”، والممثل “لي سوه جين”، والممثلة “سو يو جين”، والممثل “سونغ جونغ كي”.
الكل ينافس لخدمة وطنه وكلا علي طريقته الا في مصر فقد ترك رجال الاعمال الدولة تواجه التحدي وحدها دون خجل او ورع .
اقول لرجال الاعمال المصريين قد رسبتم في امتحان الجدعنه والشهامة و كان عليكم ان تتحملوا المسولية كاملة لان لهذا الوطن عليكم حق.
فقد حصلتم علي الاراضي بارخص الاسعار واصبحتم مليونيرات بل مليارديرات علي حساب الوطن الذي سخر لكم كل سبل النجاح وتحقيق الثراء.
في الازمات تظهر المعادن النفيسة و في الشدائد تكون الرجال اما انتم ونجوم الكرة وكبار الفنانين قد خذلتم وطنكم وتعاملتم مع الامر ببلاده وفتور ..خسئتم يا بخلاء .
واستطيع القول ان رجال الاعمال المصريين حصلوا علي كل شئ من الوطن وتركوه في محنته كورونا..الا قلة من الوطنين المحبين فقد شاركوا بمجهودات طيبة لا يمكن التقليل منها او انكارها.
والغريب ان شخص يدعي عبد الصبور وهو رجل اعمال كبير راح يوجه اللوم الي الدولة المصرية ويطالبها بإعادة العمال الي مصانعهم مدعيا انه استمرار تلك الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة كورونا ستصيب الوطن بالافلاس .وراح يدعوا لتركهم يموتون .
كلها ارهاصات وامراض تكشف ان يعض رجال الاعمال لاتعنيهم الا مصالحهم حتي لو كان الثمن حياة الناس .
فتحية اجلال للرئيس السيسي الذي قدم حياة المواطنين وسلامتهم علي كل شئ ايمانا منه ان الانسان اعظم المخلوقات والحفاظ عليه من اسمي الرسائل في الدين والشريعة .
وتحية للجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة التي تواجه تحديات ومخاطر كورونا وليسقط رجال الاعمال المتخاذلين في حق وطنهم