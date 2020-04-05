رجال الاعمال المصريين حصلوا علي كل شئ من الوطن وتركوه في محنة كورونا

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

في كل دول العالم التي تواجه مخاطر فيروس كورونا قام رجال الاعمال بالتبرع باموال ضخمة جدا لمساعدة بلادهم في توفير مستلزمات العلاج وسارع النجوم والمشاهير بضخ المزيد من الاموال لتدبير تلك المستلزمات ايمانا منهم ان للوطن حق عليهم خاصة في اوقات المحن والصعوبات والازمات

ومع ارتفاع معدلات انتشار المرض وتصنيف منظمة الصحة العالمية كورونا كوباء عالمى، تزايدت مساهمات رجال الأعمال والمليارديرات حول العالم لمكافحة الفيروس، حيث جاء في مقدمة المتبرعين بيل جيتس، ثانى أغنى شخص في العالم، معلناً أن مؤسسة “بيل ومليندا جيتس” ستخصص 100 مليون دولار للمساعدة في الكشف عن الفيروس وعلاج وعزل المصابين.

وتعهد الملياردير الصينى جاك ما ، مؤسس شركة “علي بابا”بتقديم 14 مليون دولار من مؤسسته للمساعدة في الدراسات التى تعمل على ايجاد مصل لفيروس كورونا. وقال إنه سيتبرع بـ 500.000 جهاز اختبار ومليون قناع وجه للولايات المتحدة.

لم يقتصر الأمر على رجال الأعمال والاقتصاد فقط بل ساهمت بعض الأندية الرياضية وعدد من الرياضيين حول العالم فى التبرع من أجل محاربة الفيروس.

الفرنسي رودي جوبير، لاعب كرة السلة الأمريكية، تبرع بـ500 ألف يور

نادي ليفربول الإنجليزي تبرع بـ40 ألف جنيه إسترليني.

نادي يوفنتوس الإيطالي نجح في جمع تبرعات قيمتها 340 ألف يورو، لصالح منطقة بيامونتي من أجل التعامل مع وباء كورونا تحت شعار “معزولون لكننا متحدون”، ساهم فى هذه التبرعات ألف و100 شخص، لكن النادي أكد أنه يتطلع للوصول إلى رقم مليون يورو.

الإيطالي لورنزو إنسيني، لاعب نابولي، تبرع بـ100 ألف جنيه إسترليني.

كارل أنطوني تاونز، لاعب كرة السلة الأمريكية، تبرع بـ100 ألف دولار.

المطربة “آيو”، تبرعت بمبلغ 100 مليون وون لمنظمة “جود نيبورز” المدنية الدولية للإنقاذ، وبمبلغ 100 مليون وون أخرى للاتحاد الكوري للأطباء، لإنفاقها على شراء 3 آلاف من الملابس الواقية.

الممثلة “كيم هي سون”، تبرعت بمبلغ 100 مليون وون لمنظمة “جود نيبورز”، و100 مليون وون أخرى لجامعة سيول الوطنية.

الممثلة “سون ييه جين”، تبرعت بمبلغ 100 مليون وون لجماعة المجتمع في مدينة ديجو مسقط رأسها، خصوصًا أن أبويْها يسكنان حاليًا هناك.