المذيعة فاطمة سالم المحجوزة بالحجر الصحي بمرسي علم:الرئيس السيسي هدية من الله لشعب مصر .وامريكا تعيش كارثة حقيقية والمصريين يعزفون سيمفونية في مواجهة كورونا

كتب طارق درويش

اكدت الإعلامية فاطة سالم المذيعة المعروفة والعائدة من امريكا والمحجوزة بالحجر الصحي بمرسي علم لبرنامج مساء دي ام سي الذي يذاع الان ان امريكا تعيش مأساة كارثية وانه عادت ومعها مجموعة من المصريين العالقين بامريكا بعد ان اكدت السلطات الامريكية لهم انه لايوجد علاج لفيروس كورونا اذا ما اصابهم وانهم سيتركون في الشوارع حال وفاتهم دون دفن .

وقالت للمذيعة ايمان الحصري انه لايوجد في امريكا اية مطهرات او كمامات او كحوليات لمواجهة الفيروس منذ 3 اسابيع .

واشارت فاطمة سالم ان الرئيس السيسي هدية من الله لشغب مصر وانها منذ ان وطأت اقدامها ارض مصر شعرت بالامن والامان وان المصريين يعزفون سيمفونية تؤكد ان هذا الوطن غالي وليس له مثيل .