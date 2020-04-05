إستجابة للتايم المصرية وبوابة ع المكشوف لما نشر بوجود كسر ماسورة صرف صحي ب منطي قليوب .

كتب/ السيد يوسف

فى استجابة فورية لما نشرته التايم المصرية بالتعاون مع بوابة ع المكشوف فى توصيل صوت ومشاكل ومعاناه المواطنين إلى المسئولين وذلك للعمل على حلها ، وهذا من منطلق الصحافة عين المسئولين وصوت المواطن ، وتحقيق أهداف جسر التعاون المثمر بين الصحافة والإعلام وبين قيادات مؤسسات الدولة .

حيث اشتكي عدد من أهالي شارع عبد التواب متفرع من ترعة البولاقية بقرية منطي مركز قليوب بوجود كسر فى ماسورة صرف صحي بوسط الطريق العام واعرف المنطقة بالكامل مما أدى إلى تعطل حركة السير الأمن للمواطنين فضلا عن إصدار الروائح الكريهة المنبعثة من خلال تسريب مياة الصرف الصحي .

ومن جانبه استجاب على الفور محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان والذي أصدر تعليماته بضرورة سرعه الخل وازاله اسباب الشكوى وإصلاح العطل وارجاع المنطقة لحالتها الطبيعية وتمهيد الطريق لسهوله السير الأمن للمواطنين .

حيث قامت شركه مياة الشرب والصرف الصحى بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفي مجاهد بارسال فنين وعمال لمعاينه الوضع والوقوف على متطلبات عملية الإصلاح ، وعلى الفور تم توفير مستلزمات الإصلاح وتم الإصلاح والسيطرة على الوضع وعمل صلة خرسانية فوق العطل لعدم تضررها مرة أخرى من سير السيارات عليها كونها وسط الطريق العام .