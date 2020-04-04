وزير الإعلام: تطبيق الحظر الكلي وارد.. لكن “خسائره ستكون فادحة”

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن تطبيق حظر التجول الكلي لمواجهة فيروس كورونا من الوارد تنفيذه في حال تفاقم الوباء وانتشاره.

وأضاف هيكل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج “المصري أفندي”، المُذاع على فضائية “القاهرة والناس”، مساء السبت، أن هناك خطة وارد تطبيقها بتنفيذ الحظر الكلي، ولكن نخشى خسائره الاقتصادية الفادحة، موضحًا: “إحنا عاملين خطة بإجراءات تصاعدية تصل لحد الحظر الكلي في حالة وصول المنحنى التصاعدي للإصابات بصورة يصعب السيطرة عليها، وده معناه الكل هيفضل في بيته والاقتصاد هيكون صفر”.

وتابع وزير الدولة للإعلام، “نسير بمعدل جيد جدًا يسمح للدولة بأن تستمر في المرحلة الثانية من مواجهة كورونا، وصلنا من 1 إلى 1000 إصابة بفيروس كورونا خلال 47 يومًا وده معدل في حدود الأمان في منحنى التصاعد في الحالات الإيجابية للفيروس”.

وناشد وزير الدولة للإعلام، المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات الدولة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا حتى لا ندخل في مرحلة خطيرة من المواجهة، موجهًا التحية للأطباء خط الدفاع الأول في مواجهة الدولة لفيروس كورونا.