رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين : الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة رسموا اجمل صورة للعطاء وحب الشعب

كتب احمد شريف

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ورئيس تحرير التايم المصرية ان الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المدمر لا ينكرها الا جاحد او طالم .

مشيرا ان الرئيس السيسي قد اتخذ اجراءات احترازية جباره لمواجهة المخاطر واصدر العديد من القرارات الهامة التي تبغي الحفاظ علي صحة المواطن المصري من مخاطر الفيروس المستجد كورونا وقدمات مؤسسات الدولة سيمفونية تلاحم رائعه اذهلت العالم وكشفت عن قدرات الدولة المصرية في مجابهة كل الازمات وان كانت صعبة جدا.

وقال رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان القوات المسلحة المصرية قدمت نموذجا كبيرا للعطاء وقامت بتطهير جميع الجهات التنفيذية والجامعات والمدارس والمستشفيات و الوزارات والميادين بينما قامت وزارة الداخلية بتطبيق الحظر وتفعيل مشروع كلنا واحد لتوفير السلع والخدمات باسعار مخفضة

بدقة واقتدار وباسلوب علمي راقي يضع في اعتباراته الحفاظ علي الوطن والمواطن .

ووفرت وزارة التموين كل السلع والخدمات التموينية باسعار مناسبة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتواصل وزارة الصحة واصحاب الرداء الابيض بذل الجهود الطبية الخارقة لمواجهة فيرو س كورونا المخيف .

واضاف درويش ان الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة المصرية رسموا اجمل صورة للعطاء وحب الشعب