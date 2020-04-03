محافظ القليوبية يتابع تسليم شرائح التابليت للصف الأول الثانوي بمدرسة القناطر الخيرية الثانوية بنات

كتب السيد يوسف

تفقد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية صباح اليوم يرافقه الدكتور/ عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة والنائب / حاتم عبد الحميد عضو مجلس النواب والأستاذ /طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والعميد/ ضياء الدين عبد الحميد رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية والمهندس / علاء عودة مدير سنترال القناطر حيث تفقد سيادته تسليم شرائح التابلت للصف الأول الثانوي بمدرسة القناطر الثانوية بنات، حيث أن مستهدف العام ٢٣٠٤، وتم تسليم ١٧٠٠ منهم بسنترال القناطر، والمتبقي تم استهداف ٦٠٤ بمدرسة القناطر الخيرية الثانوية بنات، حيث تم توزيع ٣٧٠ والباقي مستهدف اليوم ، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بتجهيز 12 مدرسة لتسليم شرائح التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي لمنع التكدسات ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة لمنع التجمعات للحد والوقاية من إنتشار فيروس كورونا .

وأكد محافظ القليوبية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلبة وأولياء الأمور أثناء عملية التسليم، حيث تم توفير المطهرات ويتم تعقيم المدرسة التي يتم العمل بها يوميا قبل التسليم وبعده، مع الحفاظ على المسافات بين المتواجدين. كما أصدر المحافظ تعليماته بزيادة عدد الاستراحات المخصصة لانتظار أولياء الأمور والطلبة وزيادة الغرف المخصصة لتسليم شرائح التابلت داخل كل مدرسة منعا للتكدس والزحام وحرصًا على سلامة القائمين على عملية التسليم والمترددين على المدارس.