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عاجل ننشر حقيقة تأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنها لم تصدر أي قرارات أو تصريحات بهذا الشأن، وأن كافة فواتير الكهرباء يتم تحصيلها في مواعيدها المقررة دون تأجيل.

وأوضحت أنه تم إتاحة خدمة الاستعلام والدفع والتحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء لمختلف أنواع العدادات، وذلك باستخدام كود السداد الإلكتروني المتواجد على إيصال فواتير الكهرباء من خلال طرق السداد المختلفة التي توفرها الوزارة، وذلك للتيسير على المواطنين بالتوازي مع خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، أما هذه الأنباء المغلوطة فهي تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأي العام، ومحاولة متكررة لزرع الفتن، ونهيب بالمواطنين عدم التعاطي مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة

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