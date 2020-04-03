ضربه بالفأس”.. شاب يدفن صاحب عمره و”الفلوس” لغز الجريمة

الفلوس غيرت النفوس”… مثل شعبي سمعناه منذ صغرنا، دون أن نفهم معناه، حتى جاء اليوم الجمعة ليقتل فيه شاب صاحب عمره بسبب خلافات مالية بينهما.

خلافات ومشاجرات وقعت بين سعيد الشاب الثلاثيني العمر وبين مصطفي صاحب عمره بسبب خلافات مالية بينهما، ولدى مطالبته برد المبلغ المدين له كان يرفض، حتى خطر في بال “سعيد”، أن يتخلص من صديقه، ويخفي جثته لظنه أن بذلك سوف تنتهي الخلافات المالية بينهما.