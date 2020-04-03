ضربه بالفأس”.. شاب يدفن صاحب عمره و”الفلوس” لغز الجريمة

الفلوس غيرت النفوس”… مثل شعبي سمعناه منذ صغرنا، دون أن نفهم معناه، حتى جاء اليوم الجمعة ليقتل فيه شاب صاحب عمره بسبب خلافات مالية بينهما.
خلافات ومشاجرات وقعت بين سعيد الشاب الثلاثيني العمر وبين مصطفي صاحب عمره بسبب خلافات مالية بينهما، ولدى مطالبته برد المبلغ المدين له كان يرفض، حتى خطر في بال “سعيد”، أن يتخلص من صديقه، ويخفي جثته لظنه أن بذلك سوف تنتهي الخلافات المالية بينهما.
وأجرى سعيد اتصالا هاتفيا بـ” مصطفى”، ليخبره بطلبه مقابلته لإنهاء الخلافات بينهما.. ” تعالي نبدأ صفحة جديدة”، ولدى موافقة الأخير على مقابلة صديقه، لثقته به، دون أن يشك أنه اللقاء الأخير، وأن صديقه سيغدر به ويقتله، واتفقا الصديقان على المقابلة مساء اليوم التالي في منطقة وادي الريان بمحافظة الفيوم.
ولدى وصول الضحية في المكان والزمان المتفق عليه، تفاجأ بصاحبه ومعه صديقه مستقلين دراجة نارية صاحب عمره، ولدى اقترابه منهما، أسرع صديقه عليه وضربه بـ” فأس” على رأسه، وأسقطه جثة هامدة غارقًا في دمائه، ثم قاما بدفنه ظنا منهما أن بذلك سيخيفيان جريمتهما، وفرا هاربين.
البداية تعود حسبما جاءت بالأوراق الرسمية عندما تبلغ لمركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم بغياب عامل، مقيم بدائرة المركز.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بذات الناحية له معلومات جنائية، ومحبوس على ذمة إحدى القضايا، وأن المذكور كان برفقته عاطل له معلومات جنائية، مُقيم بذات الناحية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وضبطه، وبمواجهته أقر بسابقة قيامه بالاشتراك مع المتهم الأول باستدراج المجني عليه بدراجة نارية لمنطقة وادي الريان بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق.
وحال تواجدهم بمكان الواقعة قام المتهم الأول بالتعدي على المجني عليه بالضرب بفأس فأودى بحياته، وباعداد الأكمنة اللازمة وتقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين والقاء القبض عليهما وبمواجهتهما بالواقعة على النحو المشار اليه اقروا بها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.