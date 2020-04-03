صور: أهالي منطي يستغيثون بمحافظ القليوبية ” الهجان ” ماسورة صرف صحي أغرقت المنطقة والمسئولين مكبرين دماغهم رغم الشكاوي .

القليوبية/ السيد يوسف

حاله من الاستياء تسود الأهالى بمنطقة ” منطي” التابعة لحي غرب شبرا الخيمه بعد تعدد الشكاوي للجهات المختصة بوجود ماسورة صرف صحي تعرضت لكسر نتيجه ضغط السيارات المارة بشارع شارع عبد التواب متفرع من الترعة البولاقية ، مما أغرقت المنطقة بالكامل وأدت إلى تعطيل السير الأمن أمام الأهالي المقيمين بالمنطقة والوافدين ، فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض والروائح الكريهة المنبعثة منها .

وطالب الأهالي محافظ الإقليم اللواء عبدالحميد الهجان والمهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ، بضرورة التدخل لحل المشكله وإعادة تمهيد الطريق وإصلاح العطل حرصا على صحة وسلامة المواطنين و توفير حياه كريمه لهم .

وقال “محمد عبد الفتاح” مقيم بالمنطقة نعاني من تقاعس المسئولين بحي غرب شبرا الخيمه فى الاهتمام بشكاوي المواطنين والعمل على حلها ،بالاضافة إلى تخاذل مسئولي مياة الشرب والصرف الصحى بفرع حي غرب تجاه شكاوي المواطنين ، وأوضح إلى أنه أرسل العديد من الشكاوي لإصلاح العطل الذي دام أكثر من أسبوع وأكثر ولكن دون اتخاذ شيئ ، مشيرا إلى أن الماسورة هي امتداد للخط الرئيسي والذي وضعته الشركة لخدمة أهالي المنطقة ولكن تم وضع الماسورة المشار إليها بالشكوى والماسور تم تركيبها على مسافة نصف متر من سطح الأرض وهذا جعلها عرضة للتهالك السريع نتيجة الضغط عليها من السيارات المارة عليها .