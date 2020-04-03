“الصحة العالمية” تشكر السيسي على التزام مصر بالتصدي لفيروس كورونا

وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدا بالتزام الرئيس القوى بالتصدى لفيروس كورونا المستجد .

وأكد أن الرئيس السيسى قام بعمل عظيم، حينما أكد على ضمان حصول المتضررين على دعم واسع النطاق جراء الفيروس القاتل.

وأعاد أدهانوم تغريدة لمجلة “Egypt today” تبرز توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلانًا بتكفل صندوق تحيا مصر بنفقات الحجر الصحي للمصريين الذين تم إجلاؤهم من الخارج بسبب فيروس كورونا الجديد.

وجاء قرار السيسي بعد يوم من رفض العديد من المواطنين المصريين الذين وصلوا من بريطانيا والكويت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على نفقتهم.