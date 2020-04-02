مفأجات جديدة في اسباب سقوط منزل الفرنواني المهدوم عمدا لبناء برج سكني ..شهود عيان من الجيران اكدو سماعهم انفجارات اثناء انهياره

كتب طارق درويش

اكد عدد كبير من السكان المجاورين لمنزل الفرنواني المهدوم عمدا بمعرفة احد الورثة ونجلة واخرين من اهل المصالح الشمال لبناء برج سكني وطرد السكان واضاعة حقوقهم بترتيب درامي يشارك فيه بعض افراد حي غرب شبرا الخيمة الذين تربطهم علاقة وطيدة باهل الشمال .

قال بعض شهود العيان من الجيران انهم سمعوا صوت تفجيرات قوية تصدر وقت سقوط المنزل.. وزعم الوريث المخطط للهدم ان هذا الصوت صادرا من شركة الكهرباء.

وبإستعلام التايم المصرية من مصادر كبيرة بشركة الكهرباء اكدو عدم وجود ايه اعمال تفريغ او اصوات قد صدرت من الشركة في توقيت انهيار المنزل الامر الذي يترتب عليه وجود شبهة هدم عمدي باستخدام متفجرات .

التايم المصرية تضع اقوال الجيران امام النيابة العامة للبحث عن الاسباب الحقيقة لسقوط المنزل المنكوب ..

ومن المفأجات ايضا لسقوط العقار ان الوريث المتورط في الهدم توجه الي العامل بكافيه الدور الاراضي وسأله عن ميعاد اغلاقة المحل وخرج الوريث من داخل العقار ونجله قبل السقوط بساعات بعد ان تأكد من ميعاد اغلاق الكافيه .

بعدها تمت الواقعة بطريقة مذهلة تتطلب كافة الاحتمالات لعمدية اسقاط المنزل