سكان عزبة “علي افندي” تستغيث بمحافظ القليوبية مخازن جلود المواشي تقتل اولادنا وكبار السن كل ساعه

القليوبيه – السيد يوسف

تستغيث أهالى عزبة ” على افندي ” التابعة لقرية عرب مهدي التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية من وجود بعض المخازن الذي يستأجرها بعض المواطنين لتخزين جلود الحيوانات والمواشي بطريقة غير امنه على صحة المواطنين المقيمين بالمنطقة ، فضلا عن انبعاث الروائح الكريهة والضارة بسبب سوء التخزين وطيله مدته والتي جعلت المنطقة شبيهة بمقابر الموتي .

وطالبت أهالى العزبة محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان بضرورة التدخل لإنقاذ حياة المواطنين والحفاظ على ما تبقي من صحه وعافية لهم ، وهذا فى ظل مواجهة الدوله فيروس كورونا القاتل المستجد ، وأكد الأهالى أن تلك المخازن لا تبعد عن تصدير فيروس كورونا القاتل نتيجة التخمير لجلود الحيوانات والمواشي الميته .

وقال الحاج ” كمال ” فلاح ، العزبة بها 40اسرة وكل أسرة مكونه من 4الى 6افراد ، مشيراً إلى وجود 6مخازن مختلفة المساحات يصل أقل مخزن من حيث المساحه إلى 1400متر مربع ، وأوضح قيام مستأجري تلك المخازن يقيمون بتخزين جلود المواشي والحيوانات النافقة بكميات كبيرة ، مشيراً إلى سوء تخزين تلك الجلود والتى تنبعث منها روائح كريهه ، بالإضافة إلى تصدير الفيروسات والأمراض المزمنه للمواطنين .

وقال ” سعيد ” موظف تقدمنا بشكوى إلى النائب عادل عامر فى شهر أكتوبر الماضي لعام ٢٠١٩ وتم مخاطبة المسئولين بالمحافظة ولكن باتت الشكوي داخل الإدراج المهملة دون اتخاذ أى إجراء لحماية الأهالي من انتشار الأمراض الفيروسية والمعديه الخطيرة ، كما تقدمنا بشكاوي عديدة لرئاسة الوحده المحلية القروية ب أبو الغيط ومجلس المدينه ولكن دون جدوي حتى الآن .