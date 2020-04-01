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هام وعاجل رسالة جديدة من وزير التعليم للطلاب وأولياء الأمور

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمجتمع التعليم المصري

حيث قال وزير التربية والتعليم في رسالته ما يلي:

نواجه جميعًا خطرًا عالميًا يتمثل في الجائحة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا ونود أن ندعو كل أطراف التعليم في مصر من طلاب وأولياء أمور ومعلمين وإداريين وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والإعلام المصري الي تفهم ما تقوم به الدولة المصرية هذه الأيام وكذلك ندعو الجميع إلى إدراك العقبات والصعوبات والفرص أيضا، وضرورة التعاون معا لنصل بابنائنا إلى بر الأمان.

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل طاقاتها للتيسير علي أبنائنا في الداخل والخارج للحفاظ عليهم من انتشار الجائحة وفي نفس الوقت حماية مستقبلهم التعليمي ولذلك ينتظرنا في الأيام القادمة مشروعات عملاقة:

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