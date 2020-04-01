طلاب الطب المصريين بجامعة بينزا الروسية يستغيثون بالرئيس السيسي لإعادتهم الي مصر خوفا من كورونا

كتب طارق درويش

ارسل اكثر من 100 طالب وطالبة من الذين يدرسون الطب البشري والاسنان بجامعة بينزا الروسية استغاثتهم الي الرئيس السيسي يطالبونه بالتدخل السريع والعاجل لاعادتهم الي مصر بعد ظهور فيروس كورونا في مناطق محيطة بالجامعة.

اكد الطلاب في استغاثتهم التي ارسلوها الي بوابة التايم المصرية لنقلها الي الرئيس السيسي ان الجامعة اغلقت ابوابها و ان الطيران الروسي توقف عن العمل وان عدد كبير من الطلاب العرب قد عادو الي بلادهم واخرهم نقل الطلاب اللبنانين الي بيروت عبر شركات الطيران اللبنانية .

واشار الطلاب انهم عالقين بروسيا وان حياتهم معرضة للخطر ويناشدون الرئيس بإعادتهم خشية تعرضهم لمخاطر مرض كورونا