سقوط 6 تشكيلات عصابية لترويج «الاستروكس والهيروين والحشيش» في القليوبية

تمكن ضباط مباحث الطرق والمنافذ بمدرية امن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة، أثناء استقلالهم إحدى السيارات، والمتهمان هما «ي وع»24 سنة، و«ح ور» 25 سنة، عاطلان، أثناء استقلالهما سيارة وبحوزتهما 42 كيس به مادة «الاستركس» المخدرة، ومبلغ مالي 4700 جنيه.

كما نجحت مباحث مركز قليوب في ضبط عصابتين لترويج الحشيش والهيروين، وهما كل من «ع س ع» 33 سنه، و«ا خ م» 19 سنه، عاطلان، وبحوزتهما فرد خرطوش و3 طلقات و200 جرام هيروين، كما تم ضبط «ا ن م» 29 سنه عاطل، و«ا س م» 23 سنه عاطل، و«م اس»، وبحوزتهم فرد خرطوش وكميه من الطلقات وربع كيلو حشيش ومبلغ مالي.

وفي الخصوص تمكن المقدم محمد شديد رئيس مباحث القسم من القبض على تشكيل عصابي يضم عاطلين وهما «م ع د» 39 سنه و«ا م ا» 19 سنه وبحوزتهما 100 جرام هيروين ومبلغ مالي، وفي الخانكه تم ضبط تشكيلين عصابيين الأول يضم كلا من «ا ع م» 30 سنه و«ح ع ح» 35 سنه عاطلين وبحوزتهما 100 جرام هيروين ومبلغ مالي، والتشكيل الآخر يضم كلا من «ع ب ر» 40 سنه و«م ص م» 42 سنه، وبحوزتهما بندقيه آليه و5 طلقات و150 جرام هيروين و200 قرص مخدر ومبلغ مالي 2000 جنيه، وميزان حساس.

أحيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق.