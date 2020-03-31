وزيرة الصحة : الغاء العيادات الخارجية بالمستشفيات المركزية على مستوي الجمهورية .

السيد يوسف

أصدر قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان ، بالغاء العيادات الخارجية بمستشفى كفرشكر المركزي ، حيث تم توزيع الأطباء على الوحدات الصحية على مستوي المركز والمدينه ، وذكر القرار يتم تدعيم قسم الاستقبال والطوارئ مكان العيادات الخارجية وهذا لمواجهه تردد المواطنين على قسم الطوارئ .

ومن جانبة اكد الدكتور أحمد سيف مدير مستشفى كفرشكر المركزي بأنه اعد خطة شاملة لنقل قسم الاستقبال والطوارئ المؤقت من مبني الشعراوي بقرية اسنيت التابعة لمركز ومدينة كفرشكر إلى مبني المستشفى المركزى مكان العيادات الخارجية التى اخليت بالفعل وتم توزيع طاقم الأطباء على كافة الوحدات الصحية على حسب نص القرار الصادر من قطاع الرعاية الصحية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان ..

وأوضح ” سيف ” بانه سيتم عرض خطة النقل والتشغيل قسم الاستقبال والطوارئ المؤقت على الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لأخذ الموافقة النهائية مع وضع آليات التنفيذ ، وهذا حرصاً على توفير خدمه طبية متكامله المواطنين فى مكان ملائم ليتيح الفرصة بتوفير خدمه اكبر وشامله .