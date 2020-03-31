التايم المصرية تحذر .هادم منزل الفرنواني في هرتلة غير مسئولة: انا ضامن تحريات المباحث ومعايا ناس تستطيع عمل كل شئ

كتب طارق درويش

في اقوال غير مسئولة تؤكد خراب الذمم وموت الضمير والتلفيق والتزوير ومحاولات اضاعة الحقوق .اكد هادم منزل الفرنواني عمدا لبنا برج سكني وفقا لما جاء باقوال الشاكيين من السكان القدامي في المحضر رقم 1803 إداري 2020 اول شبرا الخيمة انه ضامن لتحريات المباحث لصالحه مدعيا انه علي علاقة قوية بمن سيجريها .

فضلا علي انه معه ناس فوق حدود القانون تسيطيع ان تخدمه في اي شئ حتي لو وصل الامر لتغيير معالم المحضر حسب زعمه المشين

وتطرق انه معه محامي قوي تربطه علاقة قوية بالجهات المعنية بما يخدم اية افكار تحقق له مأربه حتي لو كانت هذة الافكار شيطانية تعتمد علي الفهلوة و دفع الرشاوي .وزعم انه سبق ان دخل في نزاع مع مسئأجر مخبز زين العابدين في خلاف علي الحيازة وانتهت لصالحه بتحريات المباحث

التايم المصرية لاتدين احد او تتهمه بخراب الذمة ولاتقبل التايم الاساءة لاي جهة لكنها تضع ما ابداه هادم المنزل عمدا امام كافة الجهات ليكون محل نظر و اهتمام حتي لاتضيغ الحقوق او اية خروج علي القانون