عاجل.. منظمة الصحة العالمية تجيب: هل يتكرر سيناريو إيطاليا في مصر بشأن كورونا؟

علق الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، على التساؤلات بشأن تكرار سيناريو انتشار فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، مرة أخرى في مصر.

وقال جبور في مؤتمر صحفي نظمه المكتب القطري للمنظمة اليوم الاثنين: “كل دولة في العالم لها خصوصيتها بالنسبة للخصائص الاجتماعية والنظم الصحية، واستعدادها للكوارث والأزمات.. ويجب جميعًا أن نتعلم من السيناريوهات المختلفة للدول”.

وأضاف: “نتمنى ألا تصل مصر إلى هذا السيناريو، وهذا من ضمن الإجراءات التي تتخذ على مستوى الحكومة، ورسالتي أنه يجب على المجتمع المصري والحكومة بشكل عام أن يكونا على قدر المسؤولية لعدم الوصول إلى هذا الحد من الانتشار المجتمعي”.

وأوضح جبور أن استعدادات مصر بعدة سيناريوهات لمواجهة الجائحة، يمكن أن تحمي مصر من هذا السيناريو الصعب.

من جانبه، قال الدكتور إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن مصر أمامها سيناريوهين: الأول ما حدث في الصين باتخاذ إجراءات احترازية لاحتواء المرض وترصد المخالطين والعزل، والسيناريو الثاني عدم تطبيق الإجراءات الصحية في الوقت المناسب وأدى لتفاقم الوضع وانهيار المنظومة الصحية.

وأضاف: “يمكن أن نستمر في السيناريو الأول لو استمر الترصد وتتبع المخالطين مع تكاتف جميع الجهات المعنية والوعي المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة لتحديد أي سيناريو مقبل”.