مقاتلات سلاح الجو الليبي تستهدف مواقع لقوات الوفاق شرق مصراتة

شنت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، غارات جوية استهدفت مواقع وتمركزات لقوات حكومة الوفاق في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي للجيش الوطني الليبي، في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن “مقاتلات السلاح الجوي تشنّ غاراتٍ جوية تستهدف مواقعًا وتمركزات لمجموعات الحشد المليشياوي (قوات حكومة الوفاق ) في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة”.

وفي السياق ذاته استهدف سلاح الجو الليبي في وقت سابق أمس السبت 28 مارس مواقع لقوات حكومة الوفاق بمنطقة السواليط جنوب بوقرين.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي إن “مقاتلات السلاح الجوي تشُنّ غاراتٍ جوية تستهدف مواقعا لمجموعات الحشد المليشياوي ( قوات حكومة الوفاق ) في منطقة السواليط جنوب منطقة بوقرين”.

وكان مصدر عسكري تابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أفاد، أمس السبت، بمقتل قائد غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء سالم درياق برفقة أحد مساعديه في منطقة الوشكة القريبة من مدينة مصراتة