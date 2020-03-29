محافـظ القليوبية : تحرير 118 محضر خلال حملة مكبرة على الصيدليات والمخابز ومحلات المستلزمات الطبية والاغذية بنطاق المحافظة

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن ضبط كمية من كحول وكمامات غير صالحة للاستخدام الادمي ومنتهية الصلاحية حيث تم القيام بحملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية التموين والسيد العميد/احمد عبد العليم مدير مباحث التموين لتشديد الإحكام والرقابة على والأسواق والمحال التجارية حفاظاً على صحة و حقوق المواطنين .

حيث اوضح الدكتور/حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة انه تم المرور على عدد 134 صيدلية ومستلزمات طبية وتم تحرير 11 محضر لضبط ما يقرب من طن كحول وقفزات وكمامات غير صالحة للاستخدام الادمى

كما أوضح الاستاذ/عربي احمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة وأسفرت عن تحرير 70 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و 37 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الاسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي .

مضيفا بأنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير2 محضر ضد أصحاب محل بقالة ومحل مواد غذائية والتحفظ على 960 باكو شاي ، و 1 طن دقيق فاخر مجهول المصدر ، كما تم تحرير2 محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية والتحفظ على 500 كجم سكر مجهولة المصدر .

هذا وقد شدد محافظ القليوبية على ضرورة إستمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومواجهة جشع التجار والقضاء على كافة صور وأشكال الغش التجاري ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وحماية المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.