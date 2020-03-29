اعلام القليوبية ينشر أصناف الطعام الصحى لتقوية جهاز المناعة

استعرض الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لاعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات في بيان اعلامى صباح اليوم الاحد، مجموعة من التوصيات الهامة لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حيث اكد التقرير إن التغذية الجيدة أمر بالغ الأهمية للصحة، خاصة في الأوقات التي قد يحتاج فيها جهاز المناعة للدفاع عن مهاجمة الفيروس، ونصح التقرير بتناول الأطعمة الطازجة خاصة الفواكه والخضروات ومنتجات الالبان قليلة الدسم، والحرص على تناول الأطعمة المطهية بالمنزل الى جانب الاقلال من السكر والملح والدهون وتجنب الكحول لانه يضعف جهاز المناعة

كما أوصى تقرير منظمة الصحة العالمية المنشور على الصفحات الرسمية بمراكز الاعلام ومراكز النيل بالقليوبية بضرورة تناول ما يكفى من الالياف لانها تساهم منع الإفراط في تناول الطعام ومن اهم الماكولات الغنية بالالياف البقوليات والحبوب والفواكه مع الحرص على تناول السوائل لضبط رطوبة الجسم