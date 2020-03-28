وزير التنمية المحلية يأمر بفلق جميع الشواطئ لمواجهة كورونا

كتبت هدي ابراهيم بلال

فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للقرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخدتها الحكومة تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بغلق جميع الشواطئ الموجودة لديهم أمام الزائرين لمنع التجمعات ومواجهة إنتشار فيروس كورونا وذلك إعتباراً من اليوم السبت وحتى إشعار آخر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين . وقال وزير التنمية المحلية ، أن القرار جاء بناءً على الصور والفيديوهات التى نشرتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعى ، بوجود تجمعات للمواطنين على عدد من الشواطئ فى العين السخنة والإسكندرية وأماكن أخرى بالمحافظات . وفى السياق ذاته وجه وزير التنمية المحلية ، المحافظين بسرعة باتخاذ الاجراءات اللازمة والتنسيق مع مديرى الأمن للسماح لمتعهدى الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع بالأحياء والمدن للتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة من السيد رئيس مجلس الوزراء لسرعة رفع التراكمات اليومية من القمامة والمتوقع استمرار زيادتها خلال تلك الفترة فى ظل الاجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتى ستستمر لمدة أسبوعين حفاظاً على الصحة العامة لكافة المواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم .