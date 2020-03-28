عاجل 15 جنيه للكتكوت في بورصه بنها

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

أرتفع سعر الكتكوت عمر يوم ببورصه الدواجن ببنها الي 15 جنيه بسبب تهافت المربين عليه التربيه قال يحيي عربي شحاته كبير المربيين ببنها بأن الكتكوت عمر يوم أرتفع أرتفاعا جنونيا بسبب تهافت أصحاب المزارع علي التربيه نظرا لقرب حلول شهر رمضان المبارك .

أضاف بأن سعر كيلو الدجاج الأبيض سجل 26 جنيه بالمزرعه والبلدي 34 جنيه لقله المعروض ويعتبر سعر مناسب نظرا لسوء الأحوال الجويه التي شهدتها البلاد في الفتره الماضيه .