تطبيق الحظر الكامل في القليوبيه لليوم الثاني

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

خلت شوارع القليوبيه من الماره وأغلقت كل المحلات أبوابها تطبيقا لقرار فرض الحظر الصادر من مجلس الوزراء للحد من أنتشار فيروس كورونا.

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه أنه تم تشكيل غرفه عمليات مركزيه بالمحافظه تعمل طوال 24 ساعه لتلقي البلاغات والشكاوي لمتابعه الأغلاق التام للمحلات التجاريه والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضيه ومراكز الشباب وجميع الأسواق مشددا علي قرار الغلق وفرض غرامه علي المخالفين .

أضاف المحافظ بأن الحملات المستمره علي تطبيق الأجراءات الأحترازيه بشأن الفيروس كورونا منذ 18 مارس الي 26 مارس الحالي أسفرت عن غلق 1040 مقهي وكافيه ومصادره 5263 شيشه وغلق 504مركز للدروس الخصوصيه وغلق 95 سوق وتطهير 95 مبني أداري.