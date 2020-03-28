اعلام القليوبية: التزام المواطنين بحظر التجوال فى القرى والمدن

أكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الادارة العامة لاعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات التزام ابناء محافظة القليوبية خلال الساعات الاولى لحظر التجوال الذى بدء سريانه منذ ساعات ولمدة اسبوعين، وظهرت الشوارع خاليه تماما من السيارات ومن الماره واغلاق لكافة المحلات وانتشار مخطط ومتميز من رجال الشرطة البواسل بقرى ومدن محافظة القليوبية.

وأضاف عرفة ان وزارة الداخلية أهابت بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين